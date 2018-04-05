إسنا تنتظر وصول جثامين أبنائها الذين فارقوا الحياة بحادث سوهاج

05 أبريل 2018 - 01:04 م

ينتظر أهالي إسنا، جنوبي الأقصر، بحزن بالغ، وصول جثامين أبنائهم، الذين فارقوا الحياة مساء أمس الأربعاء، إثر اصطدام السيارة رقم ص ق ج 6319 محافظة الأقصر والسيارة ق م ص 476 بالمقطورة ص.ا. ج 276 ترلة والتي فر قائدها هاربًا، وذلك بالطريق الصحراوي الشرقي "سوهاج – البحر الأحمر".

وكانت النيابة العامة بأخميم بمحافظة سوهاج، قدد قررت منذ قليل تسليم جثامين الضحايا لزويهم والتصريح بالدفن، والذين زاد عددهم إلى 21 حالة وفاة، من بينهم 5 أطفال، في حين لا تزال حالة وحيدة على قيد الحياة تخص طفلة صغيرة بمستشفى سوهاج.

وحصلت "المصريون" على أسماء عدد من المتوفين من مركز اسنا وهم كالتالي "محمد حسن علي حسن - فاطمة عبد الرحيم النوبي - صباح عبد الرحيم النوبي – فاطمة عبد الرازق مغازي – فراج محسب عبد الرازق – دياب محمود دياب وابنته – محمد طه محمد – أحمد حسن – زينب أحمد موسى وابنتها ملك صابر محمد – أحمد عبد اللطيف أحمد – عبد الفراج رزق إبراهيم – بخلاف السائق جعفر أحمد محمد".

من جانبها أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن عمل تنسيق بين المحافظة ومسئولي التضامن بسوهاج، لمتابعة إجراءات نقل الضحايا والمصابين من أبناء مركز اسنا، مؤكدًا خلال تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن المديرية ستقوم بمتابعة كافة الاجراءات للمتوفين والمصابين، حتى وصولهم لذويهم.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن، قد وجهت كل من مدير مديرة التضامن الاجتماعي بسوهاج محمد عبد السلام، وفرق الهلال الأحمر، بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين، والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة.