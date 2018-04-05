حزب الوسط يحتفل بخروج أمينه العام من السجن

05 أبريل 2018 - 01:09 م

اجتمع المكتب السياسي لحزب الوسط وناقش آخر الأوضاع السياسية ومستجدات الأحداث على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن جانبه هنأ المهندس أبو العلا ماضي رئيس الحزب، وأعضاء المكتب السياسي في اجتماعهم بالأمس الأمين العام لحزب الوسط، الدكتور محمد عبداللطيف على خروجه من المعتقل الأسبوع الماضي، والذي استمر أكثر من شهرين.

وفى بيان للحزب أوضح أن أعضاء المكتب السياسي ناقشوا عددا من الأمور التنظيمية الداخلية للحزب، وكذلك التحضير لاجتماع الهيئة العليا القادم وعُقد الاجتماع بالمقر الرئيسي للحزب بحضور نواب رئيس الحزب، الدكتورة إيمان قنديل، والمهندس عمرو فاروق وأحمد ماهر .









