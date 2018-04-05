» "عيد": هذا اليوم حزين على "أبوالنجا"

05 أبريل 2018 - 01:09 م

علق المحامى الحقوقي جمال عيد، اليوم، على قبول النقض المقدم من المتهمين بقضية التمويل الأجنبي والتي صدر قرار لها بقبوله، قائلا: "قبول النقض في قضية منظمات المجتمع المدني وإعادة المحاكمة هو يوم حزين لفايزة أبو النجا، وكل المعادين لحقوق الإنسان".

واختتم تدوينته التي نشرها علي حسابه الخاص بـ"تويتر" قائلا: "يوم يحمل بعض الإنصاف لدعاة الديمقراطية"

يذكر أن محكمة النقض كان قد أصدرت حكمها منذ قليل بشان قضية التمويل الأجنبي، والذي صدر بقبول النقض المقدم من المتهمين في تلك القضية.