رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

عبد القادر وحيد
قام مجموعة من النشطاء ومحبي الأديب الراحل أحمد خالد توفيق ، بنشر رسائل وعبارات من يوميات حياته قبل الرحيل ، والتي جاءت في مضمونها تعبر عن نظرة عميقة في الحياة والشعور بالوطنية.
وعن حبه لوطنه وبغضه لإسرائيل تم نشر رسالة له : "لو تصالح كل العرب مع إسرائيل فلن أكون أنا ضمن القائمة بالتأكيد , لأننى ألعنهم و ألعن الأرض التى يمشون عليها , و أكره منظرهم و لون علمهم و لغتهم ".
وأضاف في رسالته : " أنا من جيل أوشك أن ينقرض تعلم أن يكره إسرائيل بحق.. أطفال بحر البقر الذين ماتوا بالقنابل كانوا فى سنى وقتها بالضبط , و كان يمكن أن أكون أنا لو فضلت الطائرات محافظة الغربية على الشرقية".
يذكر أن الأديب الراحل وافته المنية الاثنين الماضي ، وتم تشييع جنازته بين جموع من محبيه وقرائه إلي مثواه الأخير بمدافن العائلة بطنطا.
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