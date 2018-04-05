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أحمد خالد توفيق

رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

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قبل الرحيل..

رسالة خالد توفيق لإسرائيل : "أنا من جيل بحر البقر"

الحياة السياسية

أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق

عبد القادر وحيد

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احمد خالد توفيق

جيل بحر البقر

قام مجموعة من النشطاء ومحبي الأديب الراحل أحمد خالد توفيق ، بنشر رسائل وعبارات من يوميات حياته قبل الرحيل ، والتي جاءت في مضمونها تعبر عن نظرة عميقة في الحياة والشعور بالوطنية.

وعن حبه لوطنه وبغضه لإسرائيل تم نشر رسالة له : "لو تصالح كل العرب مع إسرائيل فلن أكون أنا ضمن القائمة بالتأكيد , لأننى ألعنهم و ألعن الأرض التى يمشون عليها , و أكره منظرهم و لون علمهم و لغتهم ".

وأضاف في رسالته : " أنا من جيل أوشك أن ينقرض تعلم أن يكره إسرائيل بحق.. أطفال بحر البقر الذين ماتوا بالقنابل كانوا فى سنى وقتها بالضبط , و كان يمكن أن أكون أنا لو فضلت الطائرات محافظة الغربية على الشرقية".

يذكر أن الأديب الراحل وافته المنية الاثنين الماضي ، وتم تشييع جنازته بين جموع من محبيه وقرائه إلي مثواه الأخير بمدافن العائلة بطنطا.


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