الخولي: البرلمان لن يغلق قضية "مريم"

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مجلس النواب

في بريطانيا

ضحية

أمين

طارق الخولى

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه ضد أن تتنازل أسرة مريم ضحية السحل في بريطانيا عن القضية.

وأشار الخولي  خلال اتصال هاتفي عبر قناة "دريم " الفضائية ، اليوم الخميس، إلى أن قضية مريم أثبتت إخفاق السلطات البريطانية في حماية مواطنة على أرضيها تعرضت للضرب لمدة 40 دقيقة، بالإضافة أن القضية أثبتت أن الرعاية الطبية البريطانية عبارة عن وهم كبير.

 وأوضح أمين سر لجنة  العلاقات  الخارجية بمجلس النواب ،إلى أن أسرة مريم تشعر بألم شديد لتشريح جثمان ابنتهم وهو الأمر الذي قديمة لعدة شهور، مضيفة أن أسرة مريم تتعرض لضغوط نفسية كبيرة للتنازل عن القضية، مؤكدا أن البرلمان لن يغلق القضية وسيتحرك من كل اتجاه للحصول على حق مريم.

وأضاف أن العالم يبحث عن حقوق الإرهاب، فأين حقوق الإنسان في قضية مريم.


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