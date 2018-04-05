علامات وقوع ابنك فريسة لـ"الحوت الأزرق"

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حسن حامد

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كشفت الدكتورة عزة حامد زيان، استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية، عن علامات قد تظهر على الطفل أو الشاب تدل على أنه قد يكون وقع فريسة للألعاب الإليكترونية الخطيرة، مثل الحوت الأزرق.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لو تم ملاحظة أن الطفل يجلس وحيدًا ومنعزلا عن أسرته، ولم يعد يتحدث مع أحد، بالإضافة إلى توجهه إلى ارتداء ملابس واسعة حتى يخفي أي علامات على جسمه، فأنها تعد علامات على وقوع الطفل أو الشاب في فخ تلك الألعاب القاتلة.

وطالبت استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية،أولياء الأمور بالقرب من أبنائهم و تحذيرهم من مثل تلك الالعاب و متابعتهم جيدا في حالة ظهور أي متغيرات عليهم .

شاهد الفيديو..    



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