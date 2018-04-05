لهذه الأسباب احذروا مواقع التواصل وشركات التسويق

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"حامد" :

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حامد
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حذر حسن حامد رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق  من تداول المعلومات والبيانات الخاصة للمواطنين أصحاب الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى   "فيس بوك" و"تويتر"، مشيرًا إلى أن هذه البيانات  قد تؤدى لأمور كارثية تستغلها بعض شركات  تحليل البياناتمثلما حدث فى واقعة  شركة  كمبريدج اناليتيكا  التي قامت بالسطو علي بيانات حوالي خمسين مليون شخص من أصحاب الحسابات في موقع فيسبوك، واستخدامها في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في نهاية عام 2016 لصالح  المرشح الجمهوري دونالد ترامب ما أسهم فوزه فى الانتخابات .

 وأضاف حامد خلال مقاله الذى نشر بالوفد تحت عنوان "تجارة رائجة" أن قواعد البيانات العامة والخاصة  أصبحت فى هذه الفترة  مسموح الاتجار بها و تنتقل من يد الي يد في رواج وكأنها سلعة وبشكل خاص أيضًا  مع شركات  التسويق الإلكترونى  التى تستغل حاجة المواطنين لأى سلعة وبناء عليه  تأخذ البيانات الشخصية .

وتابع: "الويل للناس لو توصل أصحاب شركات التسويق إلى معلومة تفيد بأنك بحاجة إلى سلعة أو خدمة معينة، وهذا ماحدث لي عندما استغنيت عن خدمة الإنترنيت التي كانت تقدمها لي احدي الشركات نظرًا لأنها ساءت مؤخرًا بشكل كبير. وسرعان ماتسربت المعلومة إلى الشركات المنافسة، وأصبحت هدفا لاتصالاتها ليل نهار".


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