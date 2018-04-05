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الأول في القرآن الكريم ضحية القصف الأمريكي
الأول في القرآن الكريم ضحية القصف الأمريكي

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أفغانستان

حفظة القرآن الكريم

ولاية قندوز

100 طفل

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل الذي نال المركز الأول بحفظ القرآن الكريم على مستوى أفغانستان .

وقد  استشهد  في غارة جوية أمريكية على حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بولاية قندوز بأفغانستان .

الغارة راح ضحيتها 100 طفل من حفظة القرآن ، بالإضافة إلي إصابة العشرات.

ووفق مصادر إعلامية فقد أكد قرويون في إقليم قندوز، شمال أفغانستان، الثلاثاء الماضي ، أنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية ، في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".


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