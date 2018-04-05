» الأول في القرآن الكريم ضحية القصف الأمريكي

05 أبريل 2018 - 03:04 م

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي صورة للطفل الذي نال المركز الأول بحفظ القرآن الكريم على مستوى أفغانستان .

وقد استشهد في غارة جوية أمريكية على حفل تخريج حفظة القرآن الكريم بولاية قندوز بأفغانستان .

الغارة راح ضحيتها 100 طفل من حفظة القرآن ، بالإضافة إلي إصابة العشرات.

ووفق مصادر إعلامية فقد أكد قرويون في إقليم قندوز، شمال أفغانستان، الثلاثاء الماضي ، أنهم دفنوا العشرات من ضحايا ضربة جوية ، في منطقة خاضعة لسيطرة حركة طالبان، في واقعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مزعجة".