فتيات الغردقة يحصدن ثاني الجمهورية في أوائل الطلبة

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طالبات

الأزهر

حصدت الطالبة نيرة عبد التواب عبد الغنى والطالبة آلاء عاطف والطالبة أميرة صالح عرابي معهد الغردقة الابتدائى النموذجى على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة أوائل الطلبة للشهادة الابتدائية، التى أجريت بالقاهرة على مدار يومين، وأظهرت طالبات أزهر البحر الأحمر مساء أمس نتيجة باهرة حيث كن من ضمن العشر الأوائل على مستوى الجمهورية فى المرحلة الأولى، وها هن يثبتن تفوقهن المتميز بحصولهن على ثانى الجمهورية فى التصفيات النهائية اليوم.

ومن جانبه أعرب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية عبد الناصر حسان الديب، عن سعادته الفائقة بتميز طالبات أزهر البحر الأحمر، مقدما التهانى الطيبة والمباركة، متمنيًا دوام التفوق والتميز، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظهن وأن يحافظن على تفوقهن ونجاحهم الذي أسعد الجميع.


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