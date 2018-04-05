«النقل» تلغي قطارات الغلابة لتوفير النفقات

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بيان عاجل

القطارات

قال النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن وزارة النقل تقوم بإلغاء القطارات المخفضة في السعر والموجهة من الصعيد إلى القاهرة والعكس، بغرض توفير النفقات واستبدالها برحلات باهظة الثمن ومرتفعة على المواطن الصعيدي الفقير.

جاء ذلك في بيان عاجل تقدم به "أبو زهاد"، اليوم الخميس، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بخصوص إلغاء أكثر من 40 رحلة قطار أغلبها إلى محافظات الصعيد.

وأكد "أبو زهاد" في بيانه، أنه تم إلغاء رحلات عديدة، أهمها للقطارات أرقام: 734 سوهاج – نجع حمادي، و741 المنيا – الواسطى، و716 أسيوط – سوهاج، و709 أسيوط – المنيا، و708 المنيا – أسيوط، و721 سوهاج – أسيوط.

يذكر أن وزير النقل صرح أمس أن تكلفة المقعد الواحد في عربة القطار تتراوح بين 65 و75 قرشا لكل واحد كيلو متر، في حين يبلغ سعر التذكرة الحالى 14.3 قرشا لكل كيلو، أي نحو 20% من التكلفة.



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