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رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: يجب حماية حرية الرأي بالدولة

الحياة السياسية

محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

وكالات

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حرية الرأي

القومى لحقوق الانسان

محمد فايق

التعبير

شدد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والنظر في تعديل قانون العقوبات، وضرورة عمل الأجهزة المنوط بها تنظيم العملية الإعلامية في إطار ما سبق لتأكيد الحريات.

وأشار "فايق"، خلال اجتماع المجلس أمس، إلى أهمية تحقيق المشاركة الفاعلة للارتقاء بالوطن سياسيًا واقتصاديًا و دوليًا، مثمنا التطوير الإيجابي في إدارة العملية الانتخابية من اللجنة العليا للانتخابات، بما يصب في خانة نشر ثقافة الديمقراطية ودعم مشاركة المواطنين فيها.

وأكد الوزير الأسبق أهمية المرحلة القادمة في تاريخ مصر بإعادة انتخاب الرئيس السيسي، بما يعطى زخمًا للبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في كافة المجالات، وتعظيمها في إطار الرؤية الواضحة لتحديث وبناء الدولة العصرية، وبما يدعم تحقيق أهداف وطننا لتأمين حق العيش الآمن الكريم للمصريين.

وأوضح، أن هناك أهمية خاصة لسرعة تطوير أماكن الاحتجاز والسجون، وزيادة الاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية والطبية اللازمة للمحجوزين، وتسهيل زيارات ذويهم، لافتًا إلى ضرورة الإجراءات التى تتخذ حيال المقبوض عليهم وتطبيق ما نص عليه الدستور من أحكام في هذا الصدد، وأهمية تشجيع المجتمع المدني في القيام بدوره في خدمة الوطن.

وأكد رئيس المجلس على تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والنظر في تعديل قانون العقوبات، وضرورة عمل الأجهزة المنوط بها تنظيم العملية الإعلامية في إطار ما سبق لتأكيد الحريات.


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