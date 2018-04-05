«إذاعة إعلام القاهرة» يفوز بالمركز الأول في مهرجان الشروق

05 أبريل 2018 - 04:36 م

فاز قسم الإذاعة والتليفزيون لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالمركز الأول فى مجال البرامج الإذاعية بـ برنامج «كعب داير»، في مهرجان الشروق الثالث لإبداع طلاب كليات الإعلام لعام 2018، وذلك وفقًا لما أفادت به رئيسة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية إعلام جامعة القاهرة الدكتورة، هويدا مصطفى.

وقالت «هويدا»، إنّه «لأول مرة يتم استخدام وابتكار هذا القالب فى مشروعات التخرج لتتناول المنظومة الصحية، ومعاناة المواطنين فى الحصول على الرعاية الصحية، وقضية التأمين الصحى»، وذلك تحت إشراف فاطمة أحمد المدرس المساعد بالقسم.

وأوضحت «هويدا»، أنّ مشروع «كعب داير» إنتاج المجموعة الثالثة راديو دفعة 2016 قسم الإذاعة والتليفزيون كلية إعلام جامعة القاهرة، يدور فى إطار الشكل البرامجى semi drama عن المنظومة الصحية فى مصر على هيئة قضية يرفعها المواطن كعب داير أمام القضاء ضدّ وزارة الصحة للمطالبة بحقوقه الصحية المهدورة.

وتكونت لجنة التحكيم، من مجدى أبو عميرة، ومحمد فاضل، وعمرو عابدين، والدكتورة نيفين الكيلاني، كما فازت جريدة «صوت الجامعة» التى تُصدرها الكلية، بالمركز الأول.

وأشارت «هويدا»، إلى أنّه تمَّ تنظيم هذا المهرجان فى الأوبرا تحت رعاية وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وبمشاركة كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الحكومية والخاصة، وشمل المهرجان أقسامًا مختلفة منها البرامج الإذاعية والتليفزيونية والأفلام التسجيلية والصحف والإعلانات والأفلام الروائية القصيرة.



