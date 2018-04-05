رئيس البرلمان السوداني: السيسي والبشير اتفقا لمصلحة الشعبين

05 أبريل 2018 - 04:37 م

أكد أحمد إبراهيم عمر، رئيس البرلمان السوداني، أن الوفاق والاتفاق الذي تم بين الرئيسين السوداني عمر البشير، والمصري عبدالفتاح السيسي، جاء لمصلحة الشعبين الشقيقين، آملا أن تستكمل جهود وتنمية هذا الوفاق والاتفاق مع رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال.

وأكد "عمر" في كلمته بفعاليات المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلمانى العربى، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري، أن القضية الفلسطينية تأبى أن تكون الأولى في قائمة الاهتمام العربي، وتأبى إسرائيل أن تكون الغاصب الأكبر للأراضى العربية، والهدف المستباح من الصهاينة، قائلا: "رغم ذلك نقول أن فلسطين ستبقى عربية وعاصمتها القدس وستظل القدس رغم عن الجميع عربية إسلامية، والسودان داعمة لها بكل ما تملك من قدرات".

وأضاف عمر أن لهذا الاجتماع أهمية بالغة لانعقاده بظروف قاسية، أدت لوجود العديد من بؤر الصراع والإرهاب بالمنطقة، الأمر الذى أدى لزيادة القلاقل في العديد من البلدان، وهو واقع مرير تشهده المنطقة بصورة لم تكن من قبل، وأصبح الدم العربي ينزف بغزارة.

ولفت عمر إلى ضرورة أن نبحث أسباب من يقف خلف الإرهاب ويغذيه خاصة أنه خطر كبير، وموقفنا في رفضه وإدانته نابع من العقيدة وأعرافنا التي تدين كل صوره التي تستهدف الأبرياء وتشوه الجهاد الذي دعى له الإسلام.

وأكد رئيس البرلمان السوداني، على أن الأوضاع المأسوية التي نعاني منها أدت إلى تعثر جهود التنمية رغم الثروات، وأصبح الأمن القومي العربي مهدد أكثر من أي وقت مضى، في ظل المؤامرات والمخططات من إسرائيل، التي تعتبر المستفيد الأول مما تعانيه المنطقة، مؤكدا على أن العمل العربي المشترك سبيل للتغلب على مثل هذه الأفعال، وإنشاء سوق عربي مشترك، كونه مرحلة من مراحل الوحدة الاقتصادية، تمهيدا للوحدة السياسية وسن التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات.