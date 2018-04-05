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فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات «يوم اليتيم» غدًا

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بالصور «افرح من قلبك»عنوان احتفالية يوم اليتيم بجامعة أسوان
احتفالات «يوم اليتيم»

خالد الشرقاوي

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حدائق القاهرة تفتح أبوابها أمام المواطنين مجانًا اليوم

الجمعيات الخيرية

الاحتفال

يوم اليتيم

حدائق القاهرة

تستعد حدائق القاهرة، غدًا الجمعة، لفتح أبوابها بالمجان بمناسبة يوم اليتيم.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قد قرر فتح جميع حدائق القاهرة لأطفال دور الأيتام والجمعيات الأهلية بالمجان بمناسبة احتفالات يوم اليتيم.

وأمر محافظ القاهرة برفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.

ومن المقرر أيضا أن تنظم عدد من الجمعيات الخيرية احتفالات داخل الحدائق تتضمن فقرات ترفيهية لإسعاد الأطفال.



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