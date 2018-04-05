فتح حدائق القاهرة مجانًا بمناسبة احتفالات «يوم اليتيم» غدًا

05 أبريل 2018 - 04:46 م

تستعد حدائق القاهرة، غدًا الجمعة، لفتح أبوابها بالمجان بمناسبة يوم اليتيم.

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، قد قرر فتح جميع حدائق القاهرة لأطفال دور الأيتام والجمعيات الأهلية بالمجان بمناسبة احتفالات يوم اليتيم.

وأمر محافظ القاهرة برفع حالة الاستعداد بالحدائق وإضافة البرامج الترفيهية والألعاب لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام.

ومن المقرر أيضا أن تنظم عدد من الجمعيات الخيرية احتفالات داخل الحدائق تتضمن فقرات ترفيهية لإسعاد الأطفال.



