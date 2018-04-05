ترصف طريقًا وتبني مدرسة.. هكذا تعاقب «غواتيمالا» الفاسدين

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الفساد

غواتيمالا

رصف طريق

بناء مدرسة

أعلنت هيئة مكافحة الفساد المدعومة من الأمم المتحدة، أن 9 رجال أعمال في غواتيمالا سينفذون عقوبة قضائية بسبب دفعهم رشاوى لنيل عقود حكومية.

وقضت محكمة على 9 رجال أعمال بدفع كل منهم غرامة قدرها 67500 دولار، والعمل معا كمجموعة لإصلاح ورصف 6 طرق على الأقل وبناء مدرسة في منطقة ريفية، حسب "رويترز".

ويعتبر رجال الأعمال المحكوم عليهم جزء من شبكة فساد تم الكشف عنها، العام الماضي، من قبل مكتب الادعاء واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا.

وكان ذلك في أثناء وجود وزير البنية التحتية السابق أليخاندرو سينيبالدي في منصبه، ولا يزال سينيبالدي طليقا.   



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