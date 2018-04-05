» مقتل شخص وإصابة اثنين في معركة الأنابيب

05 أبريل 2018 - 05:12 م

قتل شخص وأصيب اثنان آخران في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلاف على بيع أسطوانات الغاز بمركز أبو النمرس.

تحريات العقيد ياسر يوسف، مأمور قسم أبو النمرس، توصلت إلى نشوب مشاجرة بين "سيد.ح"، 25 سنة، واثنين من أشقائه ونجل عمهم، وطرف ثان (أحمد.م، 28 سنة، وشقيقيه محمود، 30 سنة، ومحمد، 40 سنة)، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته "جرح قطعي بالفخذ اليسرى".

وأطلق نجل عم الطرف الأول أعيرة نارية من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنها إصابة شقيقين من الطرف الثاني، وتم نقل الجثة إلى المركز الطبي في الحوامدية.

وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من الطرف الثاني مصابين برش خرطوش، نُقلا إلى مستشفى قصر العيني تحت حراسة أمنية مشددة.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



