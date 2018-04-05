«صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

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توصل النجم محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، لاتفاق مع إدارة ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل الانتقال إلى صفوف الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وكتب موقع «دون بالون» الإسباني، أن محمد صلاح توصل لاتفاق مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز على ارتداء قميص الفريق الملكى بداية من الموسم المقبل، في انتظار انطلاق المفاوضات الرسمية بين ناديي ريال مدريد وليفربول لإتمام الصفقة.

يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه موقع «دياريو جول»، أن محمد صلاح اختار القميص رقم 11 بعد توصله لاتفاق مع مسئولى ريال مدريد على الانضمام لصفوف الفريق الملكى وهو نفس الرقم الذى يرتديه اللاعب المصرى مع ليفربول الإنجليزى وقبل ذلك مع روما الإيطالى.

ويقدم محمد صلاح مستويات رائعة مع ليفربول هذا الموسم، ليدخل دائرة اهتمامات أندية ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، كما سجل 38 هدفاً فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالى.

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