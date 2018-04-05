حقيقة انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس

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الحكومة

طلاب المدارس

التربية والتعليم

مرض

الإلتهاب السحائى

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس نتيجة إصابة عدد منهم بمرض "الالتهاب السحائي"، لا صحة لها.

وقالت الوزارة، إن هذه المعلومات غير دقيقة، وإن حقيقة الأمر تتمثل في وفاة طفلة بمدرسة بورسعيد بمنطقة الزمالك، وذلك نتيجة إصابتها بتسمم دموي غير مُعد ليس له علاقة بأي مرض مُعدٍ.

ونفت في بيان لها اليوم الخميس، تفشي أي أمراض وبائية أو إصابات بالالتهاب السحائي بين طلاب المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتشكيل لجنة من قطاع الطب الوقائي مكونة من 15 عضوًا لزيارة المدرسة المذكورة وفحصها وطمأنة أولياء الأمور، وعقب الفحص تبين أن المدرسة تطبق معايير الاشتراطات الصحية ولا يوجد بها أي عدوى ولم ينتشر بها مرض الالتهاب السحائي كما تردد.

وأضافت أن الفريق الوقائي عقد ندوة لتوعية أولياء الأمور والمدرسين بالإجراءات الوقائية التي تتبع في المدارس وطمأنة أولياء الأمور، فيما تم أخذ عينات من أغذية المدرسة والمياه بها.

وأكد الفريق الوقائي أن المدرسة نظيفة وجيدة التهوية وتطبق اشتراطات صحية مناسبة ولا يوجد أي حالات مرضية.

كما أعلنت الوزارة عن وجود خطة وقائية للتعامل مع الأمراض المعدية للمنشآت التعليمية، وأن الخطة موزعة بالفعل على جميع مدارس الجمهورية ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أي مدرسة.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات.



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