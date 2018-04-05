رسميًا.. الحكومة تحسم جدل معاقبة مقاطعي الانتخابات

05 أبريل 2018 - 05:45 م

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد حول اعتزام الحكومة إيقاف بطاقات تموين المواطنين الذين امتنعوا عن التصويت في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أنه لا صحة أيضًا لما تردد حول تحصيل غرامات الامتناع عن التصويت على فواتير الكهرباء.

وأضاف «معلومات مجلس الوزراء»، حسب ما عرضته فضائية «إكسترا نيوز»، في أخبار عاجل مساء أمس، الخميس، أنه «لا صحة لما تردد حول اختفاء الأرز البلدي، من المجمعات الاستهلاكية».

وأشارت أيضًا إلى أن «ما تردد حول تفشي مرض الالتهاب السحائي بين طلاب المدرس، ليس له أي أساس من الصحة».



