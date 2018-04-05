انتظروا أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي

05 أبريل 2018 - 05:46 م

أكد ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، اليوم، الخميس، أن الأيام القليلة المقبلة، ستشهد الكشف عن أكبر قضية فساد داخل الوسط الرياضي.

وكتب «عباس»، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ستكشف الأيام القليلة القادمة عن أكبر قضية فساد في الوسط الرياضي».

وأضاف: «هذه معلومة وليست خبرًا، وسترون من هم أبطال هذه القضية وستفاجئون بأسمائهم».

كان ممدوح عباس ألمح إلى اقتراب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك، خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما ترددت بعض الأنباء عن قرب حل مجلس الزمالك بسبب الأزمة الأخيرة التي ضربت النادي.



