» البرلمان العربي: إسرائيل أكبر خطر على المنطقة

05 أبريل 2018 - 05:49 م

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن الوضع الراهن الذي يمر به العالم العربي له تداعيات خطيرة، ويمثل تحديًا كبيرة للاتحادات والمجتمعات العربية، وفى مقدمة هذه التحديات إسرائيل التي تسعى إلى نشر الفتن وتهديد الدول العربية.

ودعا "السلمي"، في كلمته خلال مؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالقاعة الرئيسية لمجلس النواب المصري، مجالس النواب العربية للتحرك على كل الأصعدة دعما للقضايا الشائكة، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع الاتحاد البرلماني العربي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه العرب.



