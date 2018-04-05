» خطوة واحدة تفصل «السعيد» عن الانتقال للأهلي السعودي

05 أبريل 2018 - 06:28 م

بات عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف أهلي جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويضع مسئولو الأهلي الرتوش الأخيرة مع نظرائهم في الأهلي السعودي على اتفاق لإعارة عبد الله السعيد للأخير لمدة موسم.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى: «عبد الله السعيد يقترب من الأهلى السعودى فى الموسم المقبل، اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة وسيتضمن العقد بند يمنح النادي السعودي الحق في شراء صانع الألعاب الدولي بشكل نهائي عقب انتهاء الموسم المقبل».

وتوصل السعيد لاتفاق مع مسئولي الفريق السعودي، عقب الجلسة التي جمعته مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس النادي الأهلي الشرفي.

ويتقاضى السعيد مليون ونصف المليون دولار سنويا مع أهلي جدة.



