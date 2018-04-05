» بالفيديو.. بتروجت يتعادل إيجابيًا مع المقاولون

05 أبريل 2018 - 07:09 م

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء بتروجت أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري العام.

تقدم محمد شاهين لبتروجت فى الدقيقة 63، وتعادل محمد ناجى جدو للمقاولون فى الدقيقة 69.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 38 نقطة ومازال فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 38 نقطة فى المركز التاسع.

استحوذ لاعبو بتروجت على مجريات الشوط الأول بأكمله بفضل تحركات كريم طارق والأثيوبى جيمس بيكلى وعلاء على ومن أمامهم محمد شاهين وتصدى أحمد العربى حارس المقاولون لكرة خطيرة من شاهين.

فى المقابل لم تسنح إلا فرص قليلة للمقاولون العرب على مرمى على فرج حارس بتروجت ، ومثل محمد ناجى جدو وأحمد على كامل مهاجما الفريق ثنائيا متفاهما طوال الشوط.