» بالفيديو.. بتروجت يتعادل إيجابيًا مع المقاولون

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الدورى العام

بتروجت

المقاولون

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء بتروجت أمام المقاولون العرب، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري العام.

تقدم محمد شاهين لبتروجت فى الدقيقة 63، وتعادل محمد ناجى جدو للمقاولون فى الدقيقة 69.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بتروجت إلى 38 نقطة ومازال فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 38 نقطة فى المركز التاسع.

استحوذ لاعبو بتروجت على مجريات الشوط الأول بأكمله بفضل تحركات كريم طارق والأثيوبى جيمس بيكلى وعلاء على ومن أمامهم محمد شاهين وتصدى أحمد العربى حارس المقاولون لكرة خطيرة من شاهين.

فى المقابل لم تسنح إلا فرص قليلة للمقاولون العرب على مرمى على فرج حارس بتروجت ، ومثل محمد ناجى جدو وأحمد على كامل مهاجما الفريق ثنائيا متفاهما طوال الشوط.

جاءت أحداث الشوط الثانى متوسط المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على المرميين ووضع رغبة الفريقين فى تحقيق نقطة التعادل ، إلا أن الوضع تغير تماما منذ الدقيقة 60 بعدما نجح بتروجت فى تحقيق هدف التقدم عن طريق محمد شاهين من خطأ فادح لاحمد العربى حارس المقاولون ، ولم يهنأ لاعبو الفريق البترولى بهدف السبق وسرعان ما تعادل محمد ناجى جدو مهاجم المقاولون لفريقه ، وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يضيع الناشئ عبد الرحمن جبنه مهاجم المقاولون فرصة من انفراد كامل وسط دهشة كل من فى الملعب ليقتسما الفريقان نقاط المباراة.

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