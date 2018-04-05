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5 أضرار لـ«طرقعة» الأصابع

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طرقعة الأصابع
طرقعة الأصابع

خالد الشرقاوي

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طرقعة

تعتبر "طرقعة الأصابع" من أسوأ العادات على الإطلاق؛ لتسببها في العديد من الأضرار، وبالرغم من ذلك يعد ترك هذه العادة من أصعب الأمور عندما يعتاد عليها الفرد؛ لأنه فعل غير إرادي يخرج من الشخص دون قصد، ولكن بالتأكيد عند معرفة الأضرار التي تسببها تلك العادة السيئة سيحاول الفرد الانتباه لأفعاله.

وتتمثل تلك الأضرار في الآتي:

1- تتسبب في حدوث أضرار كبيرة لأنسجة وأربطة المفاصل.

2- انخفاض الضغط؛ مما يؤدي إلى تكوين فقاعة من السائل حول في المنطقة المحيطة بالمفصل الذي تم فرقعته.

3- تؤدي فرقعة الأصابع إلى حدوث خلل دائم في المفاصل، ومع التقدم في العمر يجعل الشخص غير قادر على تحريك أصابعه بشكل طبيعي.

4- حدوث رعشة وارتجاف في الأصابع، ولا يكون الشخص قادرًا على حمل أي شيء مع التقدم في السن.

5- تؤدي "طرقعة الأصابع" إلى حدوث ثني والتواء المفاصل وخروجها عن وضعها الطبيعي.



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