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«ليبرمان» يناقش شن حرب جديدة على غزة

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وكالات

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ليبرمان

ناقش وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، مع قيادة الأركان احتمالية شن عدوان على قطاع غزة، في الفترة المقبلة.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن "ليبرمان" قوله إن الجيش الإسرائيلي لن يتردد ولو للحظة واحدة في شن حرب جديدة على قطاع غزة مثلما فعل في حربه الأخيرة على غزة في يوليو من عام 2014.

وأضاف "ليبرمان"، أنه ناقش مع قيادات الأركان الأوضاع في غزة، وأكدوا له جاهزية الجيش لأي سيناريو يحدث في القطاع بما في ذلك اندلاع حرب جديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن عدونًا على غزة في عام 2014، أسفر عن مقتل المئات من المدنيين وإصابة الآلاف من المدنيين في عدوان استمر لأكثر من شهر ونصف.


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