«ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك

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كشف ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، عن حل مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة مرتضى منصور، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شئون النادي، وذلك حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة.

ونشر «عباس»، تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: «أرجو من الله مخلصًا ألا يكون هناك فرصة لمجاملات فى تعيين مجلس إدارة نادي ميت عقبة.. هذا المجلس مهمته محددة حتى الانتخابات المقبلة، وعليه أن يعيد هيكلة النادي أخلاقيًا وماليًا وإداريًا وفنيًا ورياضيًا».

وتابع: «هذا مدعاة تعيين الكفاءات القادرة على هذا كما أنه منوط به تغيير اللائحة الهزيلة التي أقرت بطريقة مريبة، ونادي الزمالك مليء بهذه الكفاءات».

ورد أحمد مرتضى منصور، نجل رئيس النادي الحالي، على تغريدة ممدوح عباس، قائلًا: «إعادة هيكلة زي عهدك كدا....لا بطولات لا أموال لا نادي اجتماعي لا نشاط رياضي».


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