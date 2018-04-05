حبس «عادل صبري» 15 يومًا

05 أبريل 2018 - 07:46 م

قررت نيابة الدقي تحت إشراف المستشار وائل الدرديري، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، حبس الزميل عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، 15 يومًا، فى اتهامه بإدارة الموقع دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وأمرت باستعجال التحريات حول الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانًا، أكدت فيه ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تفيد قيام عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني بإدارة الموقع المذكور دون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الموقع وضبط رئيس التحرير، وكشفت التحريات قيامه بإدارة الموقع بالمخالفة للقانون الخاص بتنظيم الاتصالات ورفع المحتوى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" دون ترخيص، وذلك من خلال إحدى الشركات ومخالفة القانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية، وذلك لإدارة المنشأة محل الفحص دون ترخيص، وتم التحفظ على مقر الشركة تحت تصرف النيابة العامة وبداخلها 38 جهاز حاسب آلي المستخدمة فى إدارة الموقع.



