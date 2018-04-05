التليفزيون المصري يُجهز مفاجأة بشأن المونديال

05 أبريل 2018 - 08:12 م

اقترب مسئولو التليفزيون المصري، من الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا 2018، على القنوات الأرضية مجانًا لكل الجماهير المصرية.

ولعب هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، دورًا كبيرًا في إقناع الاتحاد الدولى بالحصول على حقوق بث لقاءات المنتخب الوطنى على التليفزيون الأرضى.

وكانت الأيام الماضية شهدت مفاوضات قوية من جانب "أبو ريدة" مع رئيس الاتحاد الدولى "إنفانتينو"، مدعومًا من أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى، ونجح رئيس اتحاد الكرة المصري في إقناع مسئولي الفيفا ببث اللقاءات على التليفزيون الأرضى.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمى عن حصول التليفزيون المصرى الأرضي على بث لقاءات الفراعنة بكأس العالم.

يذكر أن المنتخب سيبدأ لقاءاته بالمونديال أمام أوروجواي في 15 يونيو المقبل.

وكانت القرعة الخاصة بالمونديال أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من روسيا وأوروجواي والسعودية.