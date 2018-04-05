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إقامة عزاء الروائي "خالد توفيق" في دار المناسبات بطنطا

قبلي وبحري

بدء عزاء الروائى احمد خالد توفيق بطنطا
بدء عزاء الروائى احمد خالد توفيق بطنطا

محمد عبدالناصر

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مراسم العزاء

احمد خالد توفيق

دار المناسبات بطنطا

الخيال العلمى

بدأت منذ قليل أسرة الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، في تلقي عزاء الفقيد بدار المناسبات بمدينة طنطا. 

وكان أحمد خالد توفيق توفي يوم الإثنين الماضي بأحد مستشفيات القاهرة عن عمر ناهز 55 عامًا، إثر أزمة صحية، وشيع أهالي مدينة طنطا جثمان الفقيد يوم الثلاثاء بمدافن العائلة بطنطا.

وأحمد خالد توفيق فراج من مواليد 10 يونيو 1962 طبيبا وأديبا مصريا، ويعتبر أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمي ويلقب بالعراب ولد في مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية. 

وتخرج أحمد خالد توفيق في كلية الطب في جامعة طنطا عام 1985 وحصل على الدكتوراه في طب المناطق الحارة عام 1997 م، وبدأ العمل في المؤسسة العربية الحديثة عام 1992.





كاتب رعب لسلسلة ما وراء الطبيعة.

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