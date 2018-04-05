فوز «السيسي» عيدية لمسيحيي مصر

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السيسي

عيد القيامة

أقباط مصر

الفاتيكان نيوز

سلّط موقع "الفاتيكان نيوز" الصادر بالألمانية، الضوء على احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين في مصر، لافتًا إلى أنها المرة الأولى التي يحتفل فيها الأقباط في الشرق والغرب معًا بهذا العيد، مشيرًا إلى أن إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة ثانية، كان بمثابة "العيدية" أو البشرى لمسيحيي مصر في عيد القيامة.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن كثيرًا من الأقلية المسيحية في مصر يشعرون بالسعادة والأمان، فالشعور بالسعادة نابع من احتفال مسيحيي الشرق والغرب معًا بالعيد، في ظاهرة فريدة من نوعها، أما الأمان فهو ببقاء الرئيس "السيسي" في حكم مصر، رمز الاستقرار والأمان للكثيرين في البلاد، وأهمهم أقباط مصر.

ولفت التقرير إلى أن في الوقت الراهن، يعتبر إعادة انتخاب الرئيس "السيسي" خبرًا سارًا لمعظم الأقباط في مصر، مضيفًا أن المسيحيين بطبيعتهم يقفون في صف الرئيس السيسي ونظامه، فهو قبل كل شيء نجح في إبقاء جماعة الإخوان المسلمين، الجماعة الأصعب بين معارضي المسيحيين في البلاد، بعيدًا عن المشهد السياسي.

وقالت إنه على الرغم من مصارحة البعض من الأقباط في مصر، بعدم وجود حرية أو ديمقراطية حقيقية في البلاد، حتى الانتخابات التي تم إعلانها كما لو كانت قمة في الديمقراطية، يجب أن يتم الحكم عليها بابتسامة، فلم يكن هناك منافس حقيقي، إذ صوت 97% لصالح "السيسي".



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