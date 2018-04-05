«الجزيرة» تُصعد ضد مصر في السودان

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اتخذت قناة الجزيرة القطرية خطوات تصعيدية ضد الوفد المصري المتواجد في الخرطوم لحضور اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بدول مصر والسودان وأثيوبيا، لبحث ملف سد النهضة، وذلك بعد أن رفض الوفد المصري وجود ميكروفون القناة على طاولة الاجتماعات وأبعده أكثر من مرة.

وتقدم المسلمي البشير الكباشي مدير مكتب« الجزيرة» بالسودان، بشكوى رسمية إلى الصادق الرزيقي رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، لمنع الوفد المصري من تكرار هذا الفعل وعدم تحكمه فى التغطية الإعلامية للاجتماع خاصة أنها ليست على أرضه مصر.

وقال مدير مكتب الجزيرة في شكواه :« بكل معاني الرفض والاحتجاج نرجو أن نضع بين يديكم وقائع من أغرب ما يحدث من محاولات قمع للإعلام فى السودان ولكن المتسببين فيه من غير السودانين ونأمل التعامل معها بما تستحق من اهتمام».

وسرد مدير مكتب القناة تفاصيل ما حدث من إبعاد الوفد المصري لميكروفون القناة أكثر من مرة، وتسائل عن حق الوفد المصري في إعاقة التغطية الإعلامية في السودان وما هي الدالة التي يتدخل بها المصريون لإدارة شؤن التغطية فى اجتماع يستضيفه السودان وهل كان من حق الوفد السوداني أو غيره أن يمارس ذات الممارسة في مصر؟»، حسب الشكوى.

وتابع :« ويبدو أن عدم تدخل السلطات السودانية لمنع هذا السلوك خلق حالة استمرائه لدى المصريين ونحن إذ نخاطبكم نأمل فى التعامل الحاسم مع مثل هذا السلوك مؤكدين على المعاني الأتية:

نرفض رفضا باتا ما حدث لقناة الجزيرة من قبل أعضاء الوفد المصري لاجتماعات سد النهضة ونرفض تدخلهم فى إدارة التغطية الإعلامية في اجتماع ينعقد فى السودان ونؤكد أن حضورنا للتغطية استجابة لما يمليه علينا واجبنا المهني فى تغطية الأحداث فى السودان.

واستطرد مدير«الجزيرة» بالسودان في شكواه :« نحن مؤسسة إعلامية مصرح لها بالعمل فى السودان وفقا للقوانين السودانية التي تمكننا من مثل هذه التغطية ونفترض أن تقوم السلطات السودانية بحمايتنا لأداء مهمتنا بل التصدي لما يعرقل هذه المهمة خاصة إذا كان أجنبيا لا يحق له التدخل في كيف يدير السودان شأنه ومنه الممارسة الإعلامية داخل حدوده».

واستطرد:« وبما أن الاتحاد العام للصحفيين السودانين هو القائم ابتداءا على حرية الممارسة والتغطية الصحفية ننتظر منه مراجعة الجهات المسؤولة والاحتجاج لديها على ما تم بشان تغطية الجزيرة لاجتماعات سد النهضة والعمل على عدم تكراه».

واختتم في شكواه :« نهيب بالزملاء فى المجتمع الصحفي التضامن لمواجهة هذا النوع من الإعتداء على حرية الصحافة واليقظة من محاولات تصدير صور قاسية من الكبت الصحفي من بلدان أخرى إلى السودان».



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