طائرة الأهلي تتوج بالبطولة الأفريقية

05 أبريل 2018 - 09:26 م

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بقيادة محمد مصيلحى، لقب البطولة الأفريقية للأندية على أرضه ووسط جماهيره، بعد بالفوز على طلائع الجيش فى المباراة النهائية بنتيجة 3/0.

كان فريق الأهلى قد تأهل إلى الدور النهائى بالفوز على سموحة بنتيجة 3 /0 أول أمس الثلاثاء ، بينما تأهل الطلائع بالفوز على السويحلى الليبى 3 /1.

شهد مشوار فريق الأحمر فى البطولة تحقيق العلامة الكاملة فى الدور التمهيدى بالفوز فى جميع مبارياته قبل أن يهزم جى إس يو الكينى فى ربع النهائى ليلاقى سموحة فى نصف النهائى، كما حقق أيضا فريق طلائع الجيش العلامة الكاملة فى دور المجموعات قبل أن يهزم السجون الكينى فى ربع النهائى ليلاقى السويحلى فى نصف النهائى و يسحقه ثلاثية تحلق به فى النهائى .