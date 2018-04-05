  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:33 م
بحث متقدم
سعد الدين إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

سد النهضة

"سد النهضة" سينهار خلال عشر سنوات

لعبة الحوت الأزرق

خبير يكشف معلومة خطيرة عن "الحوت الأزرق"

اسرائيل

أسرار الغرف المغلقة مع المصريين

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

7 وزراء مرشحين للخروج من الحكومة الجديدة

"القفص" يجبر المحكمة على تأجيل "فض رابعة"

معارضون يطالبون بالإفراج عن «الإخوان»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

هذه حقيقة إصابة «مرسي» بغيبوبة حادة

أحد أعضاء الوفد المصري يبعد ميكرفون الجزيرة

«الجزيرة» تُصعد ضد مصر في السودان

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

أرشيفية

هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء

موقع إنجليزي:

«رمضان صبحي» يعلن عن رغبته للانتقال إلى ليفربول

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

انتقال «صلاح» للريال متوقف على هذا الأمر

#

نجم "ليفربول" يحذر محمد صلاح من هذا الأمر

#

ميرور تكشف عن قرار صادم من صلاح بخصوص مستقبله

#

موقع إنجليزي:«رمضان» يقترب من الانتقال إلى ليفربول

رمضان صبحى

ليفربول

ستوك سيتى

سبورت ريفيو

قال موقع «سبورت ريفيو» الصادر بالإنجليزية، إن رمضان صبحي، صانع ألعاب ستوك سيتي والمنتخب المصري، ألمح إلى أنه يريد مغادرة ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ضوء التقارير التي تفيد بإمكانية انتقاله إلى ليفربول.

وقد وصف الجناح المصري البالغ من العمر 21 عامًا، من قبل، بعض التقارير الإنجليزية، بأنه هدف محتمل لـ"ليفربول" في الميركاتو الصيفي المقبل؛ في خطوة من شأنها أن تجعله يتواصل مع ابن بلده، ونجم الريدز، محمد صلاح.

وسجل رمضان صبحي، هدفين مع ستوك سيتي في 20 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، على الرغم من أنه لم يلعب سوى 10 من هذه المباريات.

وأشار الموقع، إلى أن «صبحي» يأمل في الحصول على مكان في تشكيلة المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا هذا الصيف، منوهًا بأنه لم يعطِ انطباعًا بأنه مستعد للبقاء في ستوك سيتي في الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «ستوك سينتال» عن "رمضان" قوله: «أتمنى أن أتمكن من تقديم الأداء الجيد مع فريق ستوك، حتى يمكنني ذلك من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم».

وتابع: «آمل أن نحقق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم - ومن ثم يمكنني البدء في التفكير في ترك النادي».

في هذه الأثناء، يستعد نادي ليفربول حاليًا لمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بعد ظهر السبت، في ديربي مرزيسايد، حيث يتطلع الريدز للفوز بثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي مع اقتراب الدوري الإنجليزي من نهايته، وذلك في ظل المنافسة المحتدمة مع فريقي توتنهام وتشيلسي.

وأفاد الموقع بأن اسم ليفربول ارتبط بمجموعة من اللاعبين، في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث تتيح نافذة الانتقالات الصيفية للمدرب الألماني، يورجن كلوب، فرصة لتعزيز فريقه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إقامة مباراة على أخفض بقعة على سطح الأرض
» ثورة كبرى داخل جوجل بسبب "البنتاجون"
» "خالد علي والمعلم والمسلماني وصقر" في عزاء "العراب"
» آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»
» توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا
» حبس «عادل صبري» 15 يومًا
» «ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك
» جراحة عاجلة لـ«الخطيب» في العمود الفقري
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد
» التليفزيون المصري يُجهز مفاجأة بشأن المونديال
» بالصور.. صحفي إسرائيلي: هكذا قابلني المصريون

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان