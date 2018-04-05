«رمضان صبحي» يعلن عن رغبته للانتقال إلى ليفربول

05 أبريل 2018 - 09:28 م

قال موقع «سبورت ريفيو» الصادر بالإنجليزية، إن رمضان صبحي، صانع ألعاب ستوك سيتي والمنتخب المصري، ألمح إلى أنه يريد مغادرة ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ضوء التقارير التي تفيد بإمكانية انتقاله إلى ليفربول.

وقد وصف الجناح المصري البالغ من العمر 21 عامًا، من قبل، بعض التقارير الإنجليزية، بأنه هدف محتمل لـ"ليفربول" في الميركاتو الصيفي المقبل؛ في خطوة من شأنها أن تجعله يتواصل مع ابن بلده، ونجم الريدز، محمد صلاح.

وسجل رمضان صبحي، هدفين مع ستوك سيتي في 20 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، على الرغم من أنه لم يلعب سوى 10 من هذه المباريات.

وأشار الموقع، إلى أن «صبحي» يأمل في الحصول على مكان في تشكيلة المنتخب المصري لكأس العالم في روسيا هذا الصيف، منوهًا بأنه لم يعطِ انطباعًا بأنه مستعد للبقاء في ستوك سيتي في الموسم المقبل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة «ستوك سينتال» عن "رمضان" قوله: «أتمنى أن أتمكن من تقديم الأداء الجيد مع فريق ستوك، حتى يمكنني ذلك من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم».

وتابع: «آمل أن نحقق نتائج جيدة في نهائيات كأس العالم - ومن ثم يمكنني البدء في التفكير في ترك النادي».

في هذه الأثناء، يستعد نادي ليفربول حاليًا لمواجهة إيفرتون على ملعب جوديسون بارك بعد ظهر السبت، في ديربي مرزيسايد، حيث يتطلع الريدز للفوز بثلاث نقاط من أجل ضمان التواجد في المربع الذهبي مع اقتراب الدوري الإنجليزي من نهايته، وذلك في ظل المنافسة المحتدمة مع فريقي توتنهام وتشيلسي.

وأفاد الموقع بأن اسم ليفربول ارتبط بمجموعة من اللاعبين، في الأسابيع والأشهر المقبلة، حيث تتيح نافذة الانتقالات الصيفية للمدرب الألماني، يورجن كلوب، فرصة لتعزيز فريقه.



