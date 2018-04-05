  • الخميس 05 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
سعد الدين إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

سد النهضة

"سد النهضة" سينهار خلال عشر سنوات

لعبة الحوت الأزرق

خبير يكشف معلومة خطيرة عن "الحوت الأزرق"

اسرائيل

أسرار الغرف المغلقة مع المصريين

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

7 وزراء مرشحين للخروج من الحكومة الجديدة

"القفص" يجبر المحكمة على تأجيل "فض رابعة"

معارضون يطالبون بالإفراج عن «الإخوان»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

هذه حقيقة إصابة «مرسي» بغيبوبة حادة

أحد أعضاء الوفد المصري يبعد ميكرفون الجزيرة

«الجزيرة» تُصعد ضد مصر في السودان

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

أرشيفية

هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء

الأسيوطي يتخطى وادي دجلة بثنائية

الرياضة

الاسيوطي
الاسيوطي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

وادي دجلة يحدد سعر بيع محمد شريف للزمالك

#

رسميًا.. الزمالك يطلب التعاقد مع «عنتر» و«شريف»

#

وادي دجلة يهزم الأسيوطي بثنائية

#

الأسيوطي يهزم طنطا بثنائية ويصعد للمركز التاسع

الدوري

المصريون

وادى دجلة

الأسيوطي

حقق فريق الأسيوطي فوزًا مهمًا على وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين،.وفي الدقيقة 38 يحرز شلونجو هدف التقدم للأسيوطي من ركلة جزاء، وحاول دجلة تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كثف وادي دجلة هجومه لتعديل النتيجة وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة عن طريق إبراهيما نداي، في حين تراجع الأسيوطي للتأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وينجح مهند لاشين في تسجيل الهدف الثاني للأسيوطي في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز ممثل الصعيد بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأسيوطي إلى 38 نقطة يحتل المركز الثامن، في حين يتوقف رصيد دجلة عند 30 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» إقامة مباراة على أخفض بقعة على سطح الأرض
» ثورة كبرى داخل جوجل بسبب "البنتاجون"
» "خالد علي والمعلم والمسلماني وصقر" في عزاء "العراب"
» آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»
» توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا
» حبس «عادل صبري» 15 يومًا
» «ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك
» جراحة عاجلة لـ«الخطيب» في العمود الفقري
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد
» التليفزيون المصري يُجهز مفاجأة بشأن المونديال
» بالصور.. صحفي إسرائيلي: هكذا قابلني المصريون

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان