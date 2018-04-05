الأسيوطي يتخطى وادي دجلة بثنائية

05 أبريل 2018 - 09:45 م

حقق فريق الأسيوطي فوزًا مهمًا على وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين،.وفي الدقيقة 38 يحرز شلونجو هدف التقدم للأسيوطي من ركلة جزاء، وحاول دجلة تعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني كثف وادي دجلة هجومه لتعديل النتيجة وأهدر لاعبو الفريق العديد من الفرص المحققة عن طريق إبراهيما نداي، في حين تراجع الأسيوطي للتأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، وينجح مهند لاشين في تسجيل الهدف الثاني للأسيوطي في الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز ممثل الصعيد بهدفين دون رد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأسيوطي إلى 38 نقطة يحتل المركز الثامن، في حين يتوقف رصيد دجلة عند 30 نقطة يحتل المركز الخامس عشر.