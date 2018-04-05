» ثورة كبرى داخل جوجل بسبب "البنتاجون"

05 أبريل 2018 - 10:32 م

قام الآلاف من موظفي "جوجل"، بالاحتجاج مؤخرا، وذلك على دخول شركتهم في "تعاون" مع وزارة الدفاع الأمريكية، لأجل إمداد البنتاجون بتقنيات من الذكاء الصناعي تساعد على معالجة الصور والفيديو وتحسين قدرات التصويب لطائرات "الدرون".



كانت وزارة الدفاع الأمريكية، أبرمت في مارس الماضي، صفقة مع جوجل بهدف الاستفادة من عدة خدمات في الذكاء الصناعي، وفق صحيفة "فاينانشال تايمز".



ووقع موظفون في " جوجل " عريضة لمطالبة الشركة بالتراجع عن عملها مع وزارة الدفاع والتعهد بعدم إطلاق خدمات متعلقة بالمجال الحربي، مستقبلا.



ووفقا لسكاي نيوز، يرى المحتجون أن علامة "جوجل" وسمعتها قد تتكبدان ضررا جراء دخولها المجال العسكري.



ويندرج التعاون مع "جوجل" ضمن برنامج الدفاع الأمريكي "ميفن"، ويسعى البنتاجون من خلال الشراكة إلى الحصول على تقنيات تحسن قدرة الأسلحة على إصابة أهدافها.

