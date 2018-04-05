حماس تستهجن تصريحات منادية بـ"شرعية" إسرائيل

استهجنت حركة "حماس"، تسارع وتيرة التصريحات والمواقف المنادية بـ"شرعية" إسرائيل على أرض فلسطين، "في سياق استرضاء قوى إقليمية على حساب الحق الفلسطيني".



ودعت الحركة إلى "ضرورة العمل على دعم الشعب الفلسطيني وإسناده وتعزيز صموده على أرضه".ولم تذكر الحركة ماهية التصريحات التي تتحدث عنها وتستهجنها، كما لم تربطها بمواقف لدول معينة.وقبل أيام، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية، أجراها خلال زيارته لأمريكا التي بدأها 20 مارس/ آذار الماضي، إنه في حال التوصل إلى سلام ستكون هناك مصالح بين إسرائيل ودول الخليج ومن بينها السعودية. وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن الشعب اليهودي له حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده، قال بن سلمان: "أعتقد أن كل شعب، في أي مكان، له الحق في العيش في دولته بسلام".

