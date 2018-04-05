البنتاجون: ترامب أمر بالاستعداد لمغادرة سوريا

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أعلن رئيس لجنة رؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، كينيت ماكينزي، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمر بالاستعداد للخروج من سوريا، لكن دون تحديد جدول زمني لذلك".
ويبدو الارتباك والتضارب واضحا في موقف الإدارة الأمريكية إزاء خطوة سحب قوات بلادهم من سوريا.
فمن تأكيد مسؤولين بالبنتاغون، أواخر 2017، البقاء في سوريا حتى إحراز تقدم ملموس بالعملية السياسية عبر جنيف، تغير الموقف إلى إعلان ترامب، قبل أيام، أن قوات بلاده ستغادر سوريا "قريبا جدا"، قبل الحديث عن إمكانية البقاء شرط دفع السعودية التكاليف، وأخيرا الحديث، أمس، عن تأجيل الخطوة حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقال ماكينزي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنتاغون بالعاصمة واشنطن، اليوم، إنه "لا يوجد إطار زمني لخروج القوات الأمريكية من سوريا".
وأضاف المسؤول في البنتاغون: "داعش مشكلة دولية، ونحن نتعامل معها على هذا الأساس دوليًا".
من جانبها، قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للشؤون العامة، دانا وايت، خلال المؤتمر، إن "الولايات المتحدة ستواصل مواجهة داعش، والحرب على التنظيم لم تنته بعد".
وشددت وايت على أن "هذا هو موقف الولايات المتحدة، ومهمة القضاء على داعش لم تنته بعد"، دون تفاصيل إضافية.
كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قالت في موجز صحفي، أمس الأربعاء، إن "الهدف من بقاء قوات بلادها في سوريا كان إنهاء تنظيم داعش الإرهابي".
وأضافت ساندرز: "أحرزنا تقدمًا كبيرًا في طريق تحقيق تلك الغاية؛ ولذلك لا ضرورة بعد الآن لبقاء عسكريينا هناك، الآن سيكون الهدف هو نقل المهام إلى القوات المحلية"، دون تفاصيل إضافية.
وفي اليوم نفسه، قال البيت الأبيض في بيان، إن مهمة القوات الأمريكية للقضاء على "داعش" في سوريا "تقترب من نهايتها السريعة"، وإن "الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمون بالقضاء على الوجود المحدود المستمر لداعش هناك".
وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية "ستستمر في التشاور مع الحلفاء بشأن الخطط المستقبلية".
كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الرئيس ترامب طالب، خلال اجتماع مع كبار الضباط العسكريين وفريق الأمن القومي، الأربعاء، بسحب قوات بلاده من سوريا قبل الانتخابات الفرعية للكونغرس، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، دون إصدار أمر رسمي أو اقتراح جدول زمني.
وقبل أيام، قال ترامب إن قوات بلاده ستغادر "قريبًا جدًا"، وأضاف: "سنترك الأطراف الأخرى تهتم بالأمر، سنترك سوريا بعد أن هزمنا داعش 100%، لقد هزمناهم بوتيرة سريعة".
وفي وقت سابق اليوم، نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن مصادر مطلعة، إن تحذيرات مستشاري ترامب له، خلال اجتماع الأربعاء، من مخاطر الانسحاب العسكري من سوريا "أثارت غضبه".
بينما رجح موقع "ديلي بيست"، الأربعاء، أن ترامب يخلق الكثير من الالتباس حول انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بهدف ابتزاز السعودية وسحب الأموال منها مقابل تقويض النفوذ الإيراني في البلد الذي أنهكته الحرب منذ العام 2011 .
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن البنتاغون وجود 2000 جندي أمريكي في سوريا.
وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًا مكونًا من أكثر من 60 دولة، يشن غارات جوية على معاقل التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، منذ نحو 4 سنوات.
كما تقدم واشنطن الدعم لمسلحين من تنظيم "ب ي د/بي كا كا" الإرهابي، بحجة محاربة الأخير "داعش" في سوريا. -

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