حقيقة إيقاف بطاقات التموين بسبب الانتخابات

05 أبريل 2018 - 10:54 م

أثيرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وقام مركز معلومات مجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنه لم ولن يتم إيقاف بطاقات التموين للمواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.



وشددت على استمرار عملية صرف المستحقات التموينية لكافة المواطنين المدرجون داخل منظومة البطاقات التموينية، موضحة أن تلك الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.



وأضافت الوزارة أنها تقوم بتوفير السلع لأصحاب البطاقات التموينية بشكل دوري ومنتظم وبقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة بسعر 50 جنيهاً شهرياً، مؤكدة أن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية وعدم إجباره على صرف سلع تموينية محددة.

