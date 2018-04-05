إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

ولفت "موسى" إلى أن مخططات التآمر لم ولن تتوقف، والتنظيم الإرهابي يحاول بشتي الطرق العودة للمشهد مرة أخرى، مضيفا: "الراجل اللي إسمه سعد الدين إبراهيم ده بينه وبين القبر خطوة مش عايز يهمد.. مش عايز يطهر نفسه من الوحل اللي هو فيه من أكتر من عشرين سنه وهو رجل أمريكا الاول اللي بيسعي وبكل قوته لتنفيذ أجندات خبيثة تخريبية... لكن بعنيكم تنفيذ أي مؤامرات علي مصر تاني، خلاص فهمنا وإستوعبنا الدرس والشعب ده هيقرقش أي حد بأسنانه لو فكر يخرب البلد دي".