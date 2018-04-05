أرسنال يقترب من نصف نهائي "يوروبا ليج"

05 أبريل 2018 - 11:52 م

اقترب فريق أرسنال الإنجليزي، يوم الخميس، خطوة من التأهل إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليج).

واكتسح أرسنال ضيفه سسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف لهدف في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

وللتأهل إلى نصف النهائي، يكفي أرسنال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق ثلاثة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 4-1 في لقاء الإياب.

دخل الفريق الإنجليزي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في رحلة بحث عن التقدم وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عبر الويلزي آرون رامزي.

وتمكن سسكا موسكو مع حلول الدقيقة 15 من تسجيل التعادل عبر أليكسندر جولوفين، قبل أن يضيف أرسنال هدفه الثاني عن طريق الفرنسي ألكسندر لاكازيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

ومع حلول الدقيقة 28 أضاف رامزي الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز لاكازيتي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بأربعة أهداف لهدف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة.