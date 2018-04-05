فوز أتلتيكو مدريد ولاتسيو بذهاب ربع نهائي "يوروبا ليج"

05 أبريل 2018 - 11:54 م

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، في تحقيق فوز هام على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج".



أحرز الهدفين، خورخي ميروديو كوكي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 1 و40 من زمن المباراة.



ونجح كوكي في إحراز هدف التقدم لأتليتكو مدريد في مرمى لشبونة ضمن ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية بعد مرور 22 ثانية فقط من بداية اللقاء.



وبهذا الهدف، دخل كوكي التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النادي على مستوى بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.



كما أنه سجل أسرع هدف في النسخة الحالية للبطولة متخطيًا هدف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب مارسيليا الفرنسي، في شباك أتلتيك بلباو الإسباني في لقاء الذهاب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي، والذي جاء بعد مرور 36 ثانية من بداية المباراة.



وللتأهل لنصف النهائي، يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، أو بفارق هدفين على أن تكون النتيجة أكثر من 2-0، في مباراة الإياب الخميس المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.



وفي نفس الدور، تغلب لاتسيو الإيطالي على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بأربعة أهداف لهدفين.



أحرز رباعية لاتسيو، البوسني سيناد لوليتش وماركو بارولو والبرازيلي فيليبي أندرسون وشيرو إيموبيلي في الدقائق 8 و49 و74 و76 من زمن اللقاء.



فيما جاء هدفا سالزبورغ عن طريق النرويجي فالون بيرايشا من ركلة جزاء والياباني تاكومي مينامينو في الدقيقتين 30 و71 من زمن المباراة.

