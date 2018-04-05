  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر01:26 ص
بحث متقدم
محمد السيد صالح، رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"

تطورات جديدة بشأن أزمة رئيس تحرير "المصري اليوم"

محمد حسني مبارك

"هذا ما طالبته من مرشد الإخوان بشأن "مبارك"

سعد الدين إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة جديدة عن سعدالدين إبراهيم

سد النهضة

"سد النهضة" سينهار خلال عشر سنوات

اسرائيل

أسرار الغرف المغلقة مع المصريين

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

7 وزراء مرشحين للخروج من الحكومة الجديدة

"القفص" يجبر المحكمة على تأجيل "فض رابعة"

معارضون يطالبون بالإفراج عن «الإخوان»

الرئيس الأسبق محمد مرسي

هذه حقيقة إصابة «مرسي» بغيبوبة حادة

أحد أعضاء الوفد المصري يبعد ميكرفون الجزيرة

«الجزيرة» تُصعد ضد مصر في السودان

عماد الدين أديب

«أديب» لا يتحدث عن المصالحة من تلقاء نفسه

فوز أتلتيكو مدريد ولاتسيو بذهاب ربع نهائي "يوروبا ليج"

الرياضة

أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أرسنال يقترب من نصف نهائي "يوروبا ليج"

#

أبو تريكة: صلاح أخبرني بسر كان السبب في تألقه أمس

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر سيتي

#

فيديو.. الريال يقسو على يوفنتوس بثلاثية

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الخميس، في تحقيق فوز هام على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليج".
أحرز الهدفين، خورخي ميروديو كوكي والفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقتين 1 و40 من زمن المباراة.
ونجح كوكي في إحراز هدف التقدم لأتليتكو مدريد في مرمى لشبونة ضمن ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية بعد مرور 22 ثانية فقط من بداية اللقاء.
وبهذا الهدف، دخل كوكي التاريخ من أوسع أبوابه بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النادي على مستوى بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
كما أنه سجل أسرع هدف في النسخة الحالية للبطولة متخطيًا هدف الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس لاعب مارسيليا الفرنسي، في شباك أتلتيك بلباو الإسباني في لقاء الذهاب من ثمن نهائي الدوري الأوروبي، والذي جاء بعد مرور 36 ثانية من بداية المباراة.
وللتأهل لنصف النهائي، يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف، أو بفارق هدفين على أن تكون النتيجة أكثر من 2-0، في مباراة الإياب الخميس المقبل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وفي نفس الدور، تغلب لاتسيو الإيطالي على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بأربعة أهداف لهدفين.
أحرز رباعية لاتسيو، البوسني سيناد لوليتش وماركو بارولو والبرازيلي فيليبي أندرسون وشيرو إيموبيلي في الدقائق 8 و49 و74 و76 من زمن اللقاء.
فيما جاء هدفا سالزبورغ عن طريق النرويجي فالون بيرايشا من ركلة جزاء والياباني تاكومي مينامينو في الدقيقتين 30 و71 من زمن المباراة.
وللتأهل لنصف النهائي، يحتاج لاتسيو للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين شرط أن تكون أكثر من 4-2، في مباراة الإياب الخميس المقبل بمدينة سالزبورغ النمساوية. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا تكون قدوتكم دائمًا الأسفل في العالمين؟!

جمال سلطان

من الذي يسيطر على عقول الإسلاميين سياسيًا؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

تنبأ بيومه.. ورحل

حسام فتحي

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» آخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي
» ترامب يكشف معلومة هامة عن ممثلة الإباحية
» خبير يكشف معلومة خطيرة عن "الحوت الأزرق"
» هذا الأمر حول المرأة المصرية إلى "باغية"
» هذه نتيجة حرب مصر ضد «داعش» بسيناء
» ثورة كبرى داخل جوجل بسبب "البنتاجون"
» آخر تطورات إصابة «محمد صلاح»
» توقيف معارض مصري محكوم عليه بالإعدام بأمريكا
» حبس «عادل صبري» 15 يومًا
» «ممدوح عباس» يعلن الإطاحة بمجلس «مرتضى» من الزمالك
» «صلاح» يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك
المنشقون عن الإخوان