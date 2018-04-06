البرلمان يحذر من لعبة أخطر من "الحوت الأزرق"

06 أبريل 2018 - 12:00 ص

كشف النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أن البرلمان طالب بحجب الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطر على الشعب خاصة الأطفال، لافتًا إلى أن البرلمان أصدر بيان حذر فيه استخدام لعبة "الحوت الازرق"، والأخطر منها لعبة "مريم".

