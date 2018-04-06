البرلمان يحذر من لعبة أخطر من "الحوت الأزرق"

كشف النائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن أن البرلمان طالب بحجب الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطر على الشعب خاصة الأطفال، لافتًا إلى أن البرلمان أصدر بيان حذر فيه استخدام لعبة "الحوت الازرق"، والأخطر منها لعبة "مريم".
وأوضح "بدوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن لعبة "مريم" في دولة المغرب أدت لانتحار فتاة.
ولفت عضو لجنة الاتصالات بـ"النواب" إلى أن الأسر لا بد أن تحذف هذه الألعاب موبيلات أبنائها، وسيعملون على حجب هذه الألعاب في أسرع وقت ممكن.