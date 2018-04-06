حقيقة انتشار أمراض وبائية بالمدارس

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المصريون ـ متابعات

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، ما تردد في العديد من وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار أمراض وبائية بين طلاب المدارس، نتيجة إصابة عدد منهم بمرض “الالتهاب السحائي”.
أكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في وفاة طفلة بمدرسة بور سعيد بمنطقة الزمالك، نتيجة إصابتها بتسمم دموي غير مُعدٍ وليس له علاقة بأي مرض معدٍ.
أشارت الوزارة إلى أنها شكلت لجنة من قطاع الطب الوقائي مكونة من 15 عضوًا لزيارة المدرسة المذكورة وفحصها وطمأنة أولياء الأمور، وعقب الفحص تبين أن المدرسة تطبق معايير الاشتراطات الصحية ولا يوجد بها أي عدوى ولم ينتشر بها مرض الالتهاب السحائي كما تردد.
أضافت أن الفريق الوقائي عقد ندوة لتوعية أولياء الأمور والمدرسين بالإجراءات الوقائية التي تتبع في المدارس وطمأنة أولياء الأمور، فيما تم أخذ عينات من أغذية المدرسة والمياه بها، وأكد الفريق الوقائي أن المدرسة نظيفة وجيدة التهوية وتطبق اشتراطات صحية مناسبة ولا يوجد أي حالات مرضية.
كما أعلنت الوزارة وجود خطة وقائية، للتعامل مع الأمراض المعدية للمنشآت التعليمية، وأن الخطة موزعة بالفعل على جميع مدارس الجمهورية ويتم التنسيق بشكل أسبوعي مع وزارة التربية والتعليم بشأن الأمراض المكتشفة أو التي قد تظهر على أي طالب داخل أي مدرسة.
وأهابت الوزارة بكل وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

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