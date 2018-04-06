"هذا ما طالبته من مرشد الإخوان بشأن "مبارك"

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المصريون ـ متابعات

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كشف أسامة سرايا، رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، عن أنه طالب مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف بترك محمد مرسي يحكم مصر بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وبأن يتفرغ الإخوان لتوفيق أوضاعهم القانونية، وعدم الإلحاق أي أذى بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لأنه خدم مصر. 
وأوضح "سرايا"،خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن جماعة الإخوان "متبرمجة"، ولا تستطيع الحديث معهم لأنهم خارجون عن الوعي.
ولفت رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق إلى ضرورة التعامل مع الإخوان بالقانون، وعدم الانزلاق لما حدث في الخمسينيات بالإعدامات، حفاظَا على هذا الوطن. 

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