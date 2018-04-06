نائب لـ أصحاب المعاشات: "ادعو ربنا ينتقم من الحكومة"

06 أبريل 2018 - 06:05 ص

اعرب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن استيائه من اجتماع الحكومة الطارئ لبحث حكم المحكمة الإدارية بأحقية أصحاب المعاشات باسترداد 80% من العلاوات الخمس التي كانوا يحصلون عليها.

وأضاف "فرغلي" في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع على قناة النهار أنهم اجتمعوا لينالوا من الملايين من أصحاب المعاشات، معقبا.

واوضح: "إذا خسرنا عدالة الأرض إحنا معانا عدالة السماء.. أنا قولتهم ادعوا عليهم ربنا ينتقم منهم".

وتابع رئيس اتحاد المعاشات، أنه دعا الحكومة للتفاوض لتقسيط هذه المبالغ، مضيفا: "لو لاقيين يعدموني هيعدموني".