نائب لـ أصحاب المعاشات: "ادعو ربنا ينتقم من الحكومة"

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البدري فرغلي
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إلزم الحكومة بإضافة 80% من العلاوات لأصحاب المعاشات

اعرب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن استيائه من اجتماع الحكومة الطارئ لبحث حكم المحكمة الإدارية بأحقية أصحاب المعاشات باسترداد 80% من العلاوات الخمس التي كانوا يحصلون عليها.

وأضاف "فرغلي" في مداخلة مع برنامج "مانشيت القرموطي" المذاع على قناة النهار  أنهم اجتمعوا لينالوا من الملايين من أصحاب المعاشات، معقبا.

واوضح: "إذا خسرنا عدالة الأرض إحنا معانا عدالة السماء.. أنا قولتهم ادعوا عليهم ربنا ينتقم منهم".

وتابع رئيس اتحاد المعاشات، أنه دعا الحكومة للتفاوض لتقسيط هذه المبالغ، مضيفا: "لو لاقيين يعدموني هيعدموني".


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