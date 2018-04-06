» كريستيانو رونالدو: "لم أتوقع تسجيل هدفي بتلك الطريقة"

06 أبريل 2018 - 08:00 ص

نشر موقع "اي اس بي ان" الأمريكي تقريرا، سلط من خلاله الضوء على تصريحات النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله لهدف غير مسبوق في شباك الإيطالي المخضرم، جانلويجي بوفون.

وتمكن هداف ريال مدريد التاريخي من تسجيل ضربة خلفية مزدوجة جميلة أسكن بها الكرة داخل الشباك.

وقال الموقع، في تقرير نشرته صحيفة "عربي21"، إن اللاعب البرتغالي تلقى تحية من جماهير يوفنتوس الحاضرة في مدرجات الملعب بعد إحرازه للهدف. في المقابل، أكد رونالدو بعد المباراة أنه "لم يتوقع تسجيله هدفا بهذه الطريقة".

وأضاف رونالدو أن "أداء الفريق كان متميزا خلال شوطي المباراة. وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف في شباك خصم قوي". وتجدر الإشارة إلى أن رصيد رونالدو ارتفع إلى هدفين من أصل ثلاثة أهداف سددها فريقه في مرمى يوفنتوس في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكر الموقع أن رونالدو أعرب عن سعادته البالغة لإحرازه هدفين ومساهمته في تسجيل الهدف الثالث. وبعد أن مرر رونالدو الكرة إلى زميله في الفريق، البرازيلي مارسيلو، تمكن اللاعب من التفوق أمام دفاع اليوفي، وإحراز هدف آخر لصالح ريال مدريد. ووصف رونالدو المباراة بأنها "كانت بالفعل ليلة رائعة".

ومن جانبه، علق مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، على هدف رونالدو، وأكد بسخرية أن "هدفه في شباك باير ليفركوزن في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002، كان أفضل من هدف رونالدو".

وكشف الموقع أن زيدان سجل هدف الفريق الملكي الثاني في المباراة التي أقيمت على ملعب هامبدن بارك سنة 2002، وانتهت بنتيجة هدفين لهدف لصالح ريال مدريد. واستطاع زيدان تحقيق مسعاه بعد أن تلقى كرة عرضية من المدافع الأيسر للفريق الملكي آنذاك، روبيرتو كارلوس، ليسددها الفرنسي مباشرة بقدمه اليسرى في المقص الأيمن لحارس ليفركوزن، الذي فشل في التصدي لها. وتبعا لذلك، بقي الهدف خالدا في ذاكرة كرة القدم الأوروبية.

وأفاد الموقع نقلا عن زيدان أن "الفريق الإسباني لعب مباراة جيدة أمام نظيره الإيطالي في تورينو". وأكد المدرب أن "الفوز بثلاثية في مباراة الذهاب أمر رائع، وقد كافح الفريق من أجل هذا الفوز.

ويعتقد أن أي دفاع سيعاني أمام قدراته الهجومية القوية. وحول رونالدو، قال زيدان إن "اللاعب يقدم مستوى رائعا. كما أن زملاءه في الفريق سعداء بذلك. ويجب على الجميع أن يفرح بما حدث الليلة".

وتابع زيدان في تصريحاته أنه "على الفريق ألا ينسى أن هناك مباراة عودة. كما أن فريقا بحجم اليوفنتوس لن يستسلم بسهولة". وفي السؤال عن هدف رونالدو عن طريق ضربة خلفية مزدوجة، قال زيدان بسخرية: "هدفي كان أفضل".

وأضاف زيدان أن "إيسكو لعب دورا مهما في الربط بين الخطوط الثلاثة، لقد بدأ الهدف الأول من عنده". وأكد أنه "سعيد بأدائه وبأداء الفريق بأكمله".

وأشار الموقع إلى أن كريستيانو رونالدو أضاف إلى سجله لقبا جديدا باعتباره أفضل لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في مباريات متتالية. وحتى الآن، استطاع البرتغالي التسجيل في 10 مباريات متتالية في دوري الأبطال، متخطيا النجم الهولندي، رود فان نيستلروي، الذي سجل أهدافا خلال تسع مباريات على التوالي.

ومن جهة أخرى، أشاد مدافع الفريق، سيرخيو راموس، بأداء زميله في الفريق، البرتغالي رونالدو، ووصف أداءه بالمخيف. ويذكر أن راموس سيغيب عن مباراة العودة، بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب.

وأبرز الموقع أن راموس ليس متأثرا بشدة نتيجة غيابه، وقال إنه "بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب، لا يملك مشكلة بسبب الغياب عن مباراة العودة. ولا يعتبر الأمر سيئا إلى هذه الدرجة". وأضاف راموس أنه "لأول مرة في تاريخه الكروي، يحصل على بطاقة صفراء بعد أن تعرض للعرقلة". وفيما يتعلق بمباراة العودة، أكد راموس أن "المواجهة لم تنته بعد. يرغب الفريق في زيادة حصيلة الأهداف، وهو قادر على إنهاء مباراة الإياب لصالحه".

وفي الختام، نقلت الصحيفة تعليق راموس على هدف رونالدو. وأورد اللاعب أن "هذا ما يطلق عليه كلمة «هدف»، لقد نال رونالدو احترام جماهير كرة القدم باختلاف انتماءاتهم، بسبب حفاظه على مستواه المتألق لسنوات عديدة". وتمنى اللاعب أن "يستمر زميله بهذا الأداء".