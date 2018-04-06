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تخفيضات 15% بمعرض "أهلًا رمضان" في بني سويف

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بنى سويف
بنى سويف

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معرض

بني سويف

السلع الغذائية

رمضان

الغرفة التجارية

قال رجائى عبدالفتاح، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، إن الغرفة ستقيم للعام الثالث على التوالى معرض "أهلا رمضان" بميدان المديرية بمدينة بني سويف لتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية للمستهلك التى يحتاجها خلال شهر رمضان بنسبة تخفيضات تتراوح بين 10% إلى 15 %، مشيرًا إلى أن المحافظ سيفتتحه يوم 10 مايو المقبل تشارك فيه 25 شركة قطاع أعمال عام وخاص فى المعرض وأيضا تجار المحافظة.

تشمل المعروضات السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وأرز وبقوليات وزيوت وسكر ومستلزمات رمضان وأيضا البلح والياميش بأسعار مخفضة. 

وأوضح "عبدالفتاح"، أن الغرفة تجهز حاليا المكان وتتحمل النفقات بالنسبة للتهوية والثلاجات حتى لا تتلف السلع الغذائية المعروضة كما سيتم منح جميع الأماكن بالمجان للعارضين مقابل وجود تخفيضات على جميع الأسعار.

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