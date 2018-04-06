أسماء شهداء الجيش والشرطة تزين مدارس بني سويف

06 أبريل 2018 - 09:11 ص

قرر المجلس التنفيذى لمحافظة بنى سويف، برئاسة المهندس شريف حبيب، إطلاق اسم الشهيد رجب عاطف عبد الرازق (شرطة) على مدرسة نهرو الابتدائية الجديدة مركز إهناسيا، وإطلاق اسم الشهيد محمد رشدي عبدالشافي (شرطة) على مدرسة الفنت الغربية الابتدائية مركز الفشن، وإطلاق اسم الشهيد أسامة فراج محمد (قوات مسلحة) على مدرسة الزيتون الإعدادية بنين مركز ناصر؛ وذلك تخليدًا تقديرًا لما بذله الشهداء من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.



