أول ظهور لـ"صلاح" بعد الإصابة أمام مانشستر سيتي

06 أبريل 2018 - 09:26 ص

ظهر النجم العالمي محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي في أحد المطاعم ليطمئن محبيه على إصابته خلال مباراة مانستشر سيتي.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" للنجم المصري وهو يقول للجمهور انا كويس ردا على سؤال احد أصدقائه: "انت كويس".

وخرج "صلاح" في الدقيقة 53 من زمن المباراة بعدما شعر بألم في العضلة الضامة، ودخل بدلا منه الهولندي جورجينيو فينالدوم، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة سجل منها الفرعون المصري هدفا واحدا.

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