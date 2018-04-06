» الأهلي حزين بشأن مبارياته الأفريقية لهذا السبب!

06 أبريل 2018 - 09:47 ص

قال شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي، إن الجميع حزين بسبب خوض مباريات الفريق على استاد برج العرب في البطولة الإفريقية بدءًا من مباراة الترجي التونسي والمقرر إقامتها يوم 5 مايو القادم.

وأضاف "فؤاد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الغندور والجمهور" المذاع على فضائية "Ltc "، أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب كان يتمني أن يلعب فريق كرة القدم بالقاهرة.

واختتم المتحدث باسم الأهلي، قائلًا "مبادرة جروب أولتراس أهلاوي ممتازة، وتم الإفراج عن بعض جماهير الفريق الذين قبضوا عليهم خلال مباراة مونانا الجابوني".